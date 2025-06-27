Трамп заявил, что не исключает повторного нападения на Иран, если это будет необходимо

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 27 июня, заявил, что рассмотрит возможность повторного удара по Ирану, если Тегеран вернется к обогащению урана до тревожного уровня, сообщает Reuters.

На пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что не исключает повторного нападения на Иран, если в какой-то момент это будет сочтено необходимым.

"Конечно, без вопросов", – сказал он.

Трамп подчеркнул также, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны осмотреть ядерные объекты Ирана, подвергшиеся ударам. При этом Трамп полагает, что эти объекты уничтожены. Он отверг любые предположения о том, что ущерб, причиненный иранским ядерным объектам, был не столь серьезным.

Отметим, что канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу ранее подтвердила информацию о разрушении объекта в Фордо, однако не комментировала заявление Трампа о том, что израильские специалисты лично там побывали.

Кроме того, на пресс-конференции Трамп сообщил, что отказался от планов по частичному снятию санкций с Ирана.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что "уровень радиации в районе Персидского залива остается нормальными после "12-дневной войны", в ходе которой был нанесен значительный ущерб ядерным объектам в Иране".

В МАГАТЭ подчеркнули, что необходимо допустить на эти объекты инспекторов агентства для мониторинга иранской ядерной деятельности.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в своем аккаунте в сети X, что "настойчивость" главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в стремлении попасть на иранские ядерные объекты "бессмысленна", и добавил: "Иранский парламент принял решение прекратить сотрудничество с агентством".