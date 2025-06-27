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Мир

МАГАТЭ требует допустить его инспекторов на ядерные объекты Ирана

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 27 июня 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 19:42
МАГАТЭ требует допустить его инспекторов на ядерные объекты Ирана
AP Photo/Heinz-Peter Bader, File

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что "уровень радиации в районе Персидского залива остается нормальными после "12-дневной войны", в ходе которой был нанесен значительный ущерб ядерным объектам в Иране".

В МАГАТЭ подчеркнули, что необходимо допустить на эти объекты инспекторов агентства для мониторинга иранской ядерной деятельности.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в своем аккаунте в сети X, что "настойчивость" главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в стремлении попасть на иранские ядерные объекты "бессмысленна", и добавил: "Иранский парламент принял решение прекратить сотрудничество с агентством".

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