МАГАТЭ требует допустить его инспекторов на ядерные объекты Ирана
время публикации: 27 июня 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 19:42
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что "уровень радиации в районе Персидского залива остается нормальными после "12-дневной войны", в ходе которой был нанесен значительный ущерб ядерным объектам в Иране".
В МАГАТЭ подчеркнули, что необходимо допустить на эти объекты инспекторов агентства для мониторинга иранской ядерной деятельности.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в своем аккаунте в сети X, что "настойчивость" главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в стремлении попасть на иранские ядерные объекты "бессмысленна", и добавил: "Иранский парламент принял решение прекратить сотрудничество с агентством".
Ссылки по теме