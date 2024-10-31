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Мир

Свидетельства из Судана: сотни женщин покончили с собой, чтобы избежать изнасилований боевиками

время публикации: 31 октября 2024 г., 10:43 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 10:51
Свидетельства из Судана: сотни женщин покончили с собой, чтобы избежать изнасилований боевиками
AP Photo/Nariman El-Mofty

Сотни суданских женщин покончили с собой, чтобы избежать групповых изнасилований боевиками. Об этом рассказала телеканалу News Central Africa региональный директор Стратегической инициативы для женщин Африканского рога Хала аль-Кариб.

Аль-Кариб прокомментировала доклад Независимой миссии ООН по Судану, в котором говорится об использовании изнасилования как оружия войны в суданском конфликте. Согласно документу, изнасилования женщин и девочек боевиками оппозиционных "Сил быстрой поддержки" носят целенаправленный и массовый характер.

"Зафиксированный нами объем сексуализированного насилия в Судане ужасает", – заявил глава миссии Мухаммад Отман. Он отметил, что самым маленьким из жертв изнасилований восемь лет, а самым пожилым за 70. Женщин также угоняют в сексуальное рабство.

Аль-Кариб отмечает, что насилие против женщин использовалось и в предыдущих конфликтах, однако нынешняя война привела к значительному распространению этих преступлений. "Женщины кончают с собой, потому что не могут вынести групповых изнасилований и пыток", – говорит она.

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