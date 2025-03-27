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Мир

Зеленский: "Путин скоро умрет, это факт"

Россия
Украина
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 27 марта 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 09:38
Зеленский: "Путин скоро умрет, это факт"
Sven Hoppe/DPA via AP, Pool

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналистам Европейского союза вещания. Среди прочих, ему был задан вопрос, чего, по его мнению, боится российский президент Владимир Путин.

По словам украинского лидера, больше всего Путин боится дестабилизации общества. "Никто не сможет на это повлиять. Он сам на это повлияет. Его экономика повлияет, санкционная политика будет влиять. То, что он не контролирует и не защищает все свои территории – все это будет совокупностью различных сил, если наши партнеры будут настолько же сильными, какими они являются сегодня. Если они захотят продемонстрировать не сверхсилы, а просто захотят продемонстрировать свои реальные силы. И если они будут давить на Путина, у него возникнет дестабилизация общества, он будет бояться этого. То есть Путин боится этого", – сказал он.

"Это также от стабильности общества зависит, но и зависит от его возраста. Он умрет скоро, это факт, и все закончится. То есть всё может закончиться до того, как кончится его абсолютно безопасная и неудачная исторически жизнь. Вот чего он боится. Ну и наедине остаться. Изолировать Путина с точки зрения политики не удалось до конца", – цитирует Зеленского агентство УНИАН. На чем основана его уверенность, президент не сказал.

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