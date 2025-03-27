Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1128-й день войны

Министерство обороны РФ 27 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом "разгроме" украинских сил.

В отчете минобороны РФ утверждается: "На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Плещеевка, Платоновка, Миньковка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты "Bradley" производства США. Уничтожены восемь автомобилей и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Зверево и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и националистического батальона "Айдар" в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135 боевиков, три боевые бронированные машины, автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Степногорск, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, производственным зданиям оружейного предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цехам изготовления ударных беспилотных летательных аппаратов, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 48599 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22511 танков и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23011 орудий полевой артиллерии и минометов, 33388 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 98000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).