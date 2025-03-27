x
27 марта 2025
|
последняя новость: 09:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 марта 2025
|
27 марта 2025
|
последняя новость: 09:16
27 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ сообщил подробности удара по Энгельсу: уничтожено 96 крылатых ракет

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 27 марта 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 08:16
Генштаб ВСУ сообщил подробности удара по Энгельсу: уничтожено 96 крылатых ракет
Соцсети

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что 20 марта в результате массированного удара по базе российской стратегической авиации в Энгельсе было уничтожено 96 крылатых ракет.

Это стало результатом, в том числе, вторичной детонации. «Указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года», - сообщил представитель генштаба. Также уничтожены значительные запасы топлива.

Напомним: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал этот удар самым мощным с начала «специальной военной операции». "У нас большое количество поврежденных объектов. Это жилые дома и объекты социальной сферы. Прежде всего, это выбитые окна", - сказал он 20 марта.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 марта 2025

"Самый массированный удар с начала СВО": украинские БПЛА атаковали Саратов и Энгельс
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 января 2025

В Саратове и Энгельсе в результате ударов БПЛА повреждены предприятия
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 января 2025

"Украина-24": ВСУ нанесли удар по топливохранилищу базы дальней авиации в Энгельсе