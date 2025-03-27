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Трамп попросил Стефаник, сторонницу права евреев на Иудею и Самарию, отказаться от места в ООН

США
ООН
время публикации: 27 марта 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 22:04
Трамп попросил Стефаник, сторонницу права евреев на Иудею и Самарию, отказаться от места в ООН
AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он попросил члена Палаты представителей от штата Нью-Йорк Элис Стефаник отказаться от назначения постоянным представителем США в ООН. Причина этого – стремление сохранить минимальное республиканское большинство в Конгрессе.

"Я попросил Элис, одну из моих главных союзников, остаться в Конгрессе, чтобы обеспечить утверждение исторического сокращения налогов, увеличение количества рабочих мест, экономический рост, безопасность границы, энергетическое доминирование и многое другое, чтобы снова сделать Америку великой", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент выразил уверенность, что с работой в ООН могут справиться и другие, в то время как сохранение избирательного округа за республиканцами – результат личной популярности Стефаник. "С таким небольшим большинством я не хочу рисковать тем, что ее место может занять кто-то другой", – подчеркнул он.

Стефаник – одна из наиболее произраильских политиков США. В прошлом она обвиняла ООН в антисемитизме, а также резко выступила против антисемитизма в университетах. В ходе сенатских слушаний она отказалась признать право палестинцев на самоопределение, заявив об исторических правах Израиля на Иудею и Самарию.

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