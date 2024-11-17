"Сионизм на полном газу": американские мусульмане разочарованы назначениями Трампа

Мусульманские лидеры, поддержавшие на выборах кандидатуру Дональда Трампа в знак протеста против поддержки Израиля администрацией Джо Байдена, крайне разочарованы назначением сторонников Израиля на ключевые посты. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Похоже, администрация будет состоять из неоконсерваторов и яростных сторонников Израиля, сторонников войны. Это провал Трампа, поражение лагеря мира", – заявляет глава мусульманской группы AMEEN Рехинальдо Назарко.

"Это сионизм на полном газу. Мы изначально были настроены скептично. Мы хотим посмотреть, какой курс возьмет администрация, но впечатление, что мусульманскую общину просто использовали", – говорит основатель общественной группы Abandon Harris профессор Хасан Абдель-Салам. Группа поддержала кандидата от "зеленых" Джилл Стайн.

Эксперты полагают, что отказ мусульман поддержать Камалу Харрис стал одним из важных факторов, принесших Трампу победу в Мичигане, а также повлиял на исход голосования в других ключевых штатах.

На пост Государственного секретаря Трамп намерен назначить сторонника Израиля Марко Рубио, представительницей США в ООН станет Элиза Стефаник, обвинившая эту организацию в антисемитизме, следующий посол США в Израиле Майк Хакаби – противник принципа двух государств.