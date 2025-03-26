Макрон объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на 2 млрд евро

Франция выделит дополнительную военную помощь Украине на два млрд евро. Об этом объявил президент Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Новый пакет помощи будет включать противотанковые ракеты Milan, ракеты MICA для истребителей Mirage, ракеты земля-воздух Mistral, бронемашины VAB, танки AMX10, боеприпасы и беспилотники.

Президенты Франции и Украины встретились в преддверии международного саммита по долгосрочной безопасности Украины, который начнется утром в четверг, 27 марта.

Макрон подчеркнул, что на саммите основное внимание будет уделено "будущему формату вооруженных сил Украины". Цель переговоров – гарантировать способность Украины противостоять дальнейшим атакам и поддерживать безопасность в долгосрочной перспективе.

Касаясь вопроса развертывания миротворческих сил в Украине, Макрон подчеркнул, что иностранные военные не будут задействованы на передовой.

Макрон также заявил, что пока "слишком рано" говорить об отмене санкций против России.