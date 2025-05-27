Взрыв на химическом заводе в Китае: есть погибшие и пропавшие без вести

В провинции Шаньдун на востоке Китая прогремел взрыв на химическом предприятии компании Shandong Youdao Chemical. По словам местных жителей, взрывной волной выбило окна в близлежащих домах.

По информации агентства "Синьхуа", в результате взрыва погибли не менее пяти человек, 19 получили травмы. Еще шесть человек считаются пропавшими без вести.

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что для ликвидации последствий привлечено 232 специалиста и 55 единиц спецтехники. Задействованы подразделения, специализирующиеся на ликвидации последствий техногенных катастроф .