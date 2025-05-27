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Давид Барнеа и Рон Дермер прибыли в Вашингтон для обсуждения Ирана и заложников

время публикации: 27 мая 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 18:54
Давид Барнеа и Рон Дермер прибыли в Вашингтон для обсуждения Ирана и заложников
Chaim Goldberg/Flash90

Глава "Мосада" Давид Барнеа и министр стратегического планирования Рон Дермер в понедельник, 27 мая, прибыли в Вашингтон.

По данным Барака Равида, корреспондента сайта Walla News и издания Axios, Дермер сегодня встретится со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

Источники в США сообщили, что глава "Мосада" приехал для обсуждения "иранской проблемы", он среди прочего встретится с директором Центрального разведывательного управления Джоном Рэтклиффом.

Мир
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