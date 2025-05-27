Давид Барнеа и Рон Дермер прибыли в Вашингтон для обсуждения Ирана и заложников

Глава "Мосада" Давид Барнеа и министр стратегического планирования Рон Дермер в понедельник, 27 мая, прибыли в Вашингтон.

По данным Барака Равида, корреспондента сайта Walla News и издания Axios, Дермер сегодня встретится со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

Источники в США сообщили, что глава "Мосада" приехал для обсуждения "иранской проблемы", он среди прочего встретится с директором Центрального разведывательного управления Джоном Рэтклиффом.