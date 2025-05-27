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Мир

Евросоюз инвестирует 150 миллиардов евро в коллективную оборону континента от России

Россия
Европейский Союз
Оборонка
время публикации: 27 мая 2025 г., 14:13 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 14:22
Евросоюз инвестирует 150 миллиардов евро в коллективную оборону континента от России
AP Photo/Lorne Cooke

Европейский союз принял решение о создании специального фонда, предназначенного для финансирования военных расходов. Общая сумма инвестиций составит 150 миллиардов евро. В поддержку решения проголосовали 26 государств, Венгрия воздержалась.

Решение о создании механизма "Безопасность для Европы" (SAFE) было принято под влиянием двух факторов: страха перед возможным российским вторжением и неуверенностью, что США придут на помощь своим европейским союзникам.

"Мы утвердили SAFE – первый масштабный план инвестиций в оборону в истории Евросоюза. Чем больше мы инвестируем в безопасность, тем сильнее это сдержит тех, кто желает нам зла", – говорится в заявлении министра по делам ЕС Польши Адама Шлапки. Польша – дежурный председатель ЕС.

Напомним: в марте 2025 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, направленный на значительное увеличение европейской обороноспособности. План, получивший название "Перевооружение Европы", рассчитан на пять лет, его реализация обойдется в 800 миллиардов евро.

Глава Еврокомиссии предложила увеличить военный потенциал и расширить оборонное промышленное производство. Она подчеркнула, что нужно обеспечить не только собственные нужды, но и Украину, борющуюся с российским вторжением.

Отметим, что Россия осуждает европейские планы перевооружения, называя их подстрекательством к войне на основании "мифа" о российской угрозе. Отметим, что с заявлениями о своем миролюбии режим Владимира Путина заявлял и в 2022 году накануне вторжения в Украину.

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