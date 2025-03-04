"Перевооружение Европы": фон дер Ляйен представила план на 800 млрд евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, направленный на значительное увеличение европейской обороноспособности. План, получивший название "Перевооружение Европы", рассчитан на пять лет, его реализация обойдется в 800 миллиардов евро.

Глава Еврокомиссии предлагает увеличить военный потенциал и расширить оборонное промышленное производство. Она подчеркнула, что нужно обеспечить не только собственные нужды, но и Украину, борющуюся с российским вторжением.

"Мы живем в опасное время. Существует реальная угроза европейской безопасности. Для Европы настал момент истины, и мы к нему готовы", – сказала она.

Напомним: после провала переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп принял решение заморозить военную помощь Украине. Ранее европейские лидеры заявляли, что подобном случае возьмут эти расходы на себя.