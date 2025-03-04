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Мир

"Перевооружение Европы": фон дер Ляйен представила план на 800 млрд евро

Война в Украине
Украина
Европейский Союз
время публикации: 04 марта 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 12:28
"Перевооружение Европы": фон дер Ляйен представила план на 800 млрд евро
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, направленный на значительное увеличение европейской обороноспособности. План, получивший название "Перевооружение Европы", рассчитан на пять лет, его реализация обойдется в 800 миллиардов евро.

Глава Еврокомиссии предлагает увеличить военный потенциал и расширить оборонное промышленное производство. Она подчеркнула, что нужно обеспечить не только собственные нужды, но и Украину, борющуюся с российским вторжением.

"Мы живем в опасное время. Существует реальная угроза европейской безопасности. Для Европы настал момент истины, и мы к нему готовы", – сказала она.

Напомним: после провала переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп принял решение заморозить военную помощь Украине. Ранее европейские лидеры заявляли, что подобном случае возьмут эти расходы на себя.

Мир
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