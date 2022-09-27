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    В мире

    Украинские СМИ: российская армия использовала иранские БПЛА-камикадзе для удара по Умани во время еврейского праздника

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    Shahed-136
    Армия Ирана     Еврейские паломники в Умани
    AP Photo/Efrem Lukatsky

    Украинское издание "Бабель" со ссылкой на свои источники в спецслужбах Украины сообщает, что российские военные использовали дроны-камикадзе Shahed-136 для попытки атак на Умань, где находятся тысячи паломников-хасидов, в том числе из Израиля.

    Источники издания утверждают, что за последние несколько дней силы ПВО Украины сбили более десятка Shahed-136, часть из которых были запущены с территории оккупированного Крыма и направлялись в сторону Умани.

    Украинские спецслужбы полагают, что удар по Умани, когда там находится большое количество израильтян, было "одним из двух условий Ирана при передаче дронов России".

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    Сообщение украинского издания "Бабель" во вторник, 27 сентября, цитирует государственная радиостанция Израиль "Кан Бет".

    Барражирующий боеприпас Shahed-136 имеет характерную треугольную форму (длина – около 3,5 м, размах крыльев – около 2,5 м). Оснащен гражданским двухтактным двигателем внутреннего сгорания, в полете звучит как мопед. Этот БПЛА не оборудован камерами и, по всей видимости, управляется средствами спутниковой навигации (то есть он может атаковать только заранее разведанные стационарные цели) или с другого летательного аппарата (например, в связке с разведывательным БПЛА Mohajer-6). Shahed-136 создан из комплектующих гражданского назначения (включая электронику) и доработан иранскими военными инженерами. В РФ может быть налажено производство таких беспилотников даже в условиях санкций. Shahed-136 показал себя как достаточно эффективный БПЛА-камикадзе в условиях слабой ПВО. Беспилотники Shahed-136 запускаются со специальной подвижной платформы, устанавливаемой на военных или гражданских грузовиках, а также на судах. Через короткие промежутки времени можно выпустить с одной платформы до пяти таких БПЛА. Запуск этих беспилотников сложно заметить, и, поскольку они летят на небольшой высоте, как правило, силы ПВО их замечают уже на подлете к цели.

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