Украинские СМИ: российская армия использовала иранские БПЛА-камикадзе для удара по Умани во время еврейского праздника
Украинское издание "Бабель" со ссылкой на свои источники в спецслужбах Украины сообщает, что российские военные использовали дроны-камикадзе Shahed-136 для попытки атак на Умань, где находятся тысячи паломников-хасидов, в том числе из Израиля.
Источники издания утверждают, что за последние несколько дней силы ПВО Украины сбили более десятка Shahed-136, часть из которых были запущены с территории оккупированного Крыма и направлялись в сторону Умани.
Украинские спецслужбы полагают, что удар по Умани, когда там находится большое количество израильтян, было "одним из двух условий Ирана при передаче дронов России".
Сообщение украинского издания "Бабель" во вторник, 27 сентября, цитирует государственная радиостанция Израиль "Кан Бет".
Барражирующий боеприпас Shahed-136 имеет характерную треугольную форму (длина – около 3,5 м, размах крыльев – около 2,5 м). Оснащен гражданским двухтактным двигателем внутреннего сгорания, в полете звучит как мопед. Этот БПЛА не оборудован камерами и, по всей видимости, управляется средствами спутниковой навигации (то есть он может атаковать только заранее разведанные стационарные цели) или с другого летательного аппарата (например, в связке с разведывательным БПЛА Mohajer-6). Shahed-136 создан из комплектующих гражданского назначения (включая электронику) и доработан иранскими военными инженерами. В РФ может быть налажено производство таких беспилотников даже в условиях санкций. Shahed-136 показал себя как достаточно эффективный БПЛА-камикадзе в условиях слабой ПВО. Беспилотники Shahed-136 запускаются со специальной подвижной платформы, устанавливаемой на военных или гражданских грузовиках, а также на судах. Через короткие промежутки времени можно выпустить с одной платформы до пяти таких БПЛА. Запуск этих беспилотников сложно заметить, и, поскольку они летят на небольшой высоте, как правило, силы ПВО их замечают уже на подлете к цели.
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