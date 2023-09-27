Официально объявлено, что Израиль выполнил условия для безвизового режима с Соединенными Штатами

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас выступили с совместным заявлением о том, что Израиль выполнил все условия для присоединения к американской программе безвизового режима.

Таким образом, Израиль станет 41-й страной в списке государств, граждане которых пользуются правом безвизового въезда в Соединенные Штаты.

Еще раз подчеркнем, что безвизовый режим для израильтян в США не вводится немедленно. Он вступит в силу примерно через два месяца и даст возможность посещения США без оформления визы в туристических целях при условии наличия десятилетнего биометрического паспорта.

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Примечательно, что еще 26 сентября пресс-служба государственного департамента США опровергала заявление министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о том, что Израиль включен в программу отмены въездных виз в Соединенные Штаты. Коэн поторопился заявить накануне, что через несколько недель израильтяне смогут ездить в США без виз, и поблагодарил президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и бывшего посла США в Израиле Томаса Найдса.

Ранее израильские СМИ сообщали, что 23 сентября, власти США неофициально уведомили правительство Израиля, что все условия для присоединения к американской программе безвизового режима израильской стороной выполнены. Ожидалось, что Блинкен 27 сентября подпишет документ о том, что Израиль становится кандидатом на включение в программу безвизового въезда Visa Waver, а на следующий день, 28 сентября, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас подпишет официальное заявление о присоединении Израиля к программе безвизового въезда.

Для присоединения к безвизовой программе Израиль согласился открыть свободный доступ в страну жителям Палестинской автономии с паспортом США (включая жителей сектора Газы – таких от 100 до 200 человек) и жителям США палестинского происхождения. Это было сделано в рамках требований США для включения Израиля в программу отмены въездной визы для израильских туристов.

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На этом фоне послы стран Европейского союза, Канады и Австралии направили в министерство иностранных дел Израиля обращение с требованием обеспечить доступ в Израиль через аэропорт имени Бен-Гуриона для своих граждан палестинского происхождения. МИД Израиля заявляет, что на данном этапе такая возможность не рассматривается.