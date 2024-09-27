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Израильские полицейские прибыли в Умань накануне праздника Рош а-Шана

время публикации: 27 сентября 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 10:40
Израильские полицейские прибыли в Умань накануне праздника Рош а-Шана
Посол Израиля в Украине

Представители израильской полиции прибыли в Умань, чтобы помочь украинским коллегам обеспечить безопасность израильских паломников во время Рош а-Шана, сообщает посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

В этом году в Умани ожидается более 30 тысяч паломников из Израиля.

МИД Израиля рекомендует воздержаться от поездок в Украину во время войны.

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