Израильские полицейские прибыли в Умань накануне праздника Рош а-Шана

Представители израильской полиции прибыли в Умань, чтобы помочь украинским коллегам обеспечить безопасность израильских паломников во время Рош а-Шана, сообщает посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

В этом году в Умани ожидается более 30 тысяч паломников из Израиля.

МИД Израиля рекомендует воздержаться от поездок в Украину во время войны.