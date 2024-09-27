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Ученикам одной из школ на Сахалине показали видео хирургического аборта

время публикации: 27 сентября 2024 г., 16:11 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 16:20
Ученикам одной из школ на Сахалине показали видео хирургического аборта
Flash90. Фото: М.Хечман

Учеников старших классов школы № 7 в городе Оха на Сахалине собрали в актовом зале и показали неотредактированное видео прерывания беременности хирургическим способом. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Осторожно, новости".

По словам школьников, заранее о мероприятии и его программе их не предупреждали. Перед показом видео им сказали: "Кому неприятно, просто не смотрите". По словам учеников, многие закрывали глаза и отворачивались, а некоторым школьникам стало плохо во время просмотра.

Помимо показа видео ученикам прочитали лекцию, в ходе которой им заявили, что "нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной", а в случае беременности "лучше девушке родить".

В России проводится широкая кампания по ограничению абортов. В ряде регионов введены штрафы за "склонение" женщин к абортам, а частные клиники полностью или частично отказались от их проведения.

В сентябре группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы РФ пакет законопроектов о запрете пропаганды "отказа от деторождения". Среди авторов законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Мир
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