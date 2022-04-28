Минобороны РФ обвинило украинскую армию в "военных преступлениях"

Министерство обороны РФ утром 28 апреля представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 64-й день, называют "военной спецоперацией".

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырём военным объектам Украины. Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач. Поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Также сегодня утром средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой "Точка-У" по жилым районам города Изюм Харьковской области. Целью удара была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области", – заявляет минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2431 единица специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям российского минобороны, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Самолетов сбито больше, чем было у ВВС Украины до войны (впрочем, Пентагон заявляет, что на сегодняшний день у Украины самолетов больше, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран). Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.

В отчете минобороны РФ упомянуто об обстреле Херсона украинскими военными. По версии российского военного ведомства, "27 апреля около 23 часов московского времени украинскими вооруженными силами был нанесён массированный ракетный удар баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части город Херсон". "Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения. Российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена. В воздухе над городом сбиты двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Фрагменты одной из сбитых украинских ракет "Точка-У" упали в Шевченковском парке. Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права", – сказано в докладе минобороны РФ.

За 64 дня войны российскими военными на территории Украины были уничтожены тысячи жилых зданий как в результате ракетных ударов неизбирательного характера, так и в результате прицельного огня. Минобороны РФ и Кремль продолжают опровергать эту информацию, хотя она признана очевидной и доказанной международными организациями, наблюдающими за ходом войны, которую Москва продолжает называть "специальной военной операцией".