Генсек ООН посетил Бородянку и призвал Россию к сотрудничеству с МУС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Украину посещает города под Киевом, которые до начала апреля были оккупированы российскими войсками.
Гутерриш начал свой визит с посещения Бородянки, где побывал на одной из братских могил, где захоронены жертвы действий российских военнослужащих.
В Бородянке генсек ООН заявил, что поддерживает расследование Международного уголовного суда и призывает Россию к сотрудничеству с МУС.
Позже Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, Гутерриш прибыл в Украину в среду, 27 апреля. А накануне встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.
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// NEWSru.co.il // В мире // 27 апреля 2022
После встречи с Путиным генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев
После встречи с Путиным генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев