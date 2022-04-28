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NEWSru.co.il :: В мире28 апреля 2022 г., 13:07

Генсек ООН посетил Бородянку и призвал Россию к сотрудничеству с МУС

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Генсек ООН посетил Бородянку и призвал Россию к сотрудничеству с МУС Генсек ООН посетил Бородянку и призвал Россию к сотрудничеству с МУС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Украину посещает города под Киевом, которые до начала апреля были оккупированы российскими войсками.

Гутерриш начал свой визит с посещения Бородянки, где побывал на одной из братских могил, где захоронены жертвы действий российских военнослужащих.

В Бородянке генсек ООН заявил, что поддерживает расследование Международного уголовного суда и призывает Россию к сотрудничеству с МУС.

Позже Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Гутерриш прибыл в Украину в среду, 27 апреля. А накануне встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

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После встречи с Путиным генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев

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