"Азов": российские войска сбрасывают на "Азовсталь" фосфорные бомбы
Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной "Калина") опубликовал видеообращение, в котором заявил, что за минувшие сутки российские войска нанесли по территории завода "Азовсталь" в Мариуполе около 50 авиаударов, в том числе фосфорными бомбами.
Паламар призвал военно-политическое руководство Украины к решительным действиям по деблокаде Мариуполя или эвакуации мирных жителей.
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// NEWSru.co.il // В мире // 26 апреля 2022
Источники: ночью российской авиацией были нанесены десятки ударов по "Азовстали", под завалами гражданские
Источники: ночью российской авиацией были нанесены десятки ударов по "Азовстали", под завалами гражданские