"Азов": российские войска сбрасывают на "Азовсталь" фосфорные бомбы

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной "Калина") опубликовал видеообращение, в котором заявил, что за минувшие сутки российские войска нанесли по территории завода "Азовсталь" в Мариуполе около 50 авиаударов, в том числе фосфорными бомбами.

Паламар призвал военно-политическое руководство Украины к решительным действиям по деблокаде Мариуполя или эвакуации мирных жителей.