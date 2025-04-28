Китайский флаг был поднят на спорном острове рядом с филиппинским форпостом

Филиппинские военные не оставили без ответа высадку китайских военнослужащих на спорный необитаемый остров Сэнди-Кей, расположенный недалеко от филиппинского форпоста на острове Титу, где находится база мониторинга китайской активности.

26 апреля китайская сторона объявила о захвате Сэнди-Кей. На нем высадились бойцы береговой охраны, поднявшие знамя КНР и объявившие территорию китайской. Тем самым КНР заявила о территориальных претензиях на остров Титу, расположенный в 22-километровой зоне, то есть, с точки зрения официального Пекина, территориальных водах Китая.

На следующий день на Сэнди-Кей высадились филиппинские военные. "Операция демонстрирует непоколебимую решимость и обязательства правительства Филиппин поддерживать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию страны в Западно-Филиппинском море", – говорится в заявлении филиппинской стороны.

Отметим, что 28 апреля начинаются совместные американо-филиппинские учения по обороне и захвату островов. Учения призваны стать ответом на китайскую экспансию, вызывающую глубокие опасения в Юго-Восточной Азии. Южно-Китайское море – одно из главных направлений экспансии.