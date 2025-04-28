Альпинист, покоривший Фудзи, был спасен дважды после того, как вернулся за потерянным телефоном

Китайского студента, живущего в Японии, впервые эвакуировали 22 апреля с помощью вертолета на тропе Фудзиномия, расположенной на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Он не смог спуститься, так как потерял кошки – специальные шипованные накладки на обувь для лучшего сцепления с поверхностью. Однако спустя несколько дней он снова поднялся на гору, чтобы забрать оставленные вещи, включая телефон. В субботу его снова пришлось спасать – на этот раз из-за симптомов горной болезни, сообщает BBC.

Из-за суровых погодных условий восхождение на Фудзи вне официального сезона, который длится с начала июля до начала сентября, не рекомендуется. По информации министерства охраны окружающей среды Японии, все тропы к вершине сейчас закрыты. После недавней спасательной операции полиция префектуры Сидзуока вновь напомнила, что подъем на гору весной опасен – погода может резко ухудшиться, что усложняет работу спасателей. Кроме того, все медицинские пункты вдоль маршрутов закрыты.

Некоторые пользователи X в своих постах осудили китайского студента за игнорирование рекомендаций по безопасности при восхождении, предложив, что ему стоит заставить оплатить обе спасательные операции.