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Мир

Спецдокладчик ООН по палестинскому вопросу назвала ЦАХАЛ "прогнившим до мозга костей"

ООН
Антисемитизм
время публикации: 28 декабря 2024 г., 09:27 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 10:26
Франческа Альбанезе
Фото: Википедия

Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по палестинскому вопросу, подверглась осуждению представителями США, Франции, Германии и других стран, за свою антисемитскую риторику.

В своем посте в сети Х Альбанезе назвала Армию обороны Израиля "прогнивший до мозга костей". К ней немедленно присоединились "единомышленники", один из которых назвал евреев каннибалами.

Альбанезе ответила ему мягко: "Пожалуйста, не приписывайте то, что делает Израиль, всем евреям. Многие из них, в том числе выжившие в Холокосте, выражают протест против преступлений Израиля в отношении палестинцев".

Мир
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