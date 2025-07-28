Генштаб ВСУ: перехвачены 309 из 324 БПЛА и две ракеты. Минобороны РФ: сбиты семь беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 28 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине три аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" и четыре крылатые ракеты Х-101, 324 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотники-имитаторы других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 309 беспилотников и две крылатые ракеты, запущенные российскими военными.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания по целям в трех локациях двух ракет и 15 ударных БПЛА. Кроме того, в нескольких локациях упали обломки. ВСУ утверждает, что российские "кинжалы" не достигли целей.

Поступали сообщения о причиненном ущербе и пострадавших в Днепропетровской области, в Кропивницком (Кировоградская область) повреждена филармония, в Киеве пять пострадавших, среди них – двухлетняя девочка.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 27 июля до утра 28 июля на территории Российской Федерации были перехвачены лишь семь украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Орловской, Калужской и Брянской областями. Сведения о причиненном ущербе уточняются.