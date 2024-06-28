Дебаты Байдена и Трампа: преувеличения, ошибки, бессвязная речь президента

Вечером в четверг, 27 июня, в Атланте (штат Джорджия) на телеканале CNN президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп провели первый раунд теледебатов, который продолжался полтора часа.

Второй раунд запланирован на 10 сентября.

Это противостояние войдет в историю как первые дебаты между действующим президентом и бывшим президентом США, отмечает "Голос Америки". Модераторами дебатов, которые проходят без зрителей в студиях телесети в Атланте, выступают ведущие CNN Джейк Таппер и Дана Баш.

Как было обговорено, микрофоны участников дебатов отключались, за исключением времени, когда была очередь говорить тому или другому участнику. Байден и Трамп сделали двухминутные заключительные заявления, но не вступительные заявления. Дебаты предусматривали две рекламные паузы, каждая из которых длилась три с половиной минуты, и сотрудники предвыборного штаба не могли взаимодействовать со своим кандидатом во время этих перерывов.

Байден подробно рассказал о том, что он назвал американской экономикой "в свободном падении", в то время как Трамп хвалился состоянием экономики во время своего пребывания в должности, а также тем, как он справился с пандемией.

Байден, заметно осевшим голосом, обвинил Трампа в том, что тот оставил ему в наследство "ужасную" экономику в ответ на первый вопрос модераторов о росте цен, от которого страдают потребители. Трамп ответил, что действия Байдена по борьбе с COVID были "катастрофой", и сказал, что инфляция "абсолютно убивает нас".

Президент Байден заявил, что бывший президент Трамп виноват в ограничениях, которые стали вводить США. В частности, речь шла об отмене конституционного права на аборт. По словам Байдена, второй срок Трампа может привести к общенациональным ограничениям права на аборты.

Трамп в качестве примера провала иммиграционной политики Байдена привел в пример мигрантов, прибывающих в страну нелегально, которых размещают в "роскошных отелях", в то время как американские ветераны живут на улице. Он также сфокусировался на обсуждении преступлений, совершаемых мигрантами.

Президент Байден в своих тезисах об иммиграции сделал упор на снижении числа арестов за нелегальную иммиграцию на 40% с момента издания им указа о приостановлении предоставления убежища. Но только 3 из 10 американцев одобряют действия Байдена в отношении иммиграции, согласно июньскому опросу AP-NORC.

Трамп заявил, что войны в Украине не было бы, если бы США не ушли из Афганистана.

Бывший президент Трамп обвинил президента Байдена в войне в Украине, заявив: "Если бы у нас был настоящий президент, президент, который знал, что его уважает Путин, то он никогда бы... вторгся в Украину". Трамп заявил, что выдвинутые властями РФ условия прекращения войны в Украине являются неприемлемыми.

После того, как Трамп заявил, что может урегулировать российско-украинский конфликт до вступления в должность, Байден возразил, что Путин не остановится на Украине. "Как вы думаете, что произойдет со странами NATO?" – спросил он. Байден также выступил в защиту альянса NATO и поставил себе в заслугу демонстрацию единства, последовавшую за вторжением России в Украину в 2022 году. "Кстати, я убедил 50 других стран по всему миру поддержать Украину", – заявил Байден.

Многие отмечают "сюрреалистичность" финальной части дебатов. Трамп припомнил о когнитивных тестах, которые он проходил, будучи президентом, и предложил Байдену сделать то же самое. Затем два кандидата рассказали о своих физкультурных и спортивных достижениях и поспорили, кто лучше играет в гольф. Трамп сказал: "Давайте не будем вести себя как дети". Байден ответил: "Ребенок тут ты".

Байден начал свое заключительное заявление голосом, который был еще более хриплым, чем раньше, и временами его было трудно понять, отмечает "Голос Америки". Он сказал о своей администрации: "Мы добились значительного прогресса после разгромного состояния, в котором оставил (страну) президент Трамп в свой последний срок".

В своем заключительном заявлении Трамп снова попытался приравнять Байдена к другим карьерным политикам, назвав его "жалующимся". Он также сказал, что общественность и иностранные лидеры не уважают Байдена, заявив: "Вся страна взрывается из-за вас".

Associated Press и "Голос Америки" отмечают, что и Байден, и Трамп допустили множество фактических ошибок во время сегодняшних дебатов.

Байден начал дебаты с оговорки, заявив, что создал 15 тысяч рабочих мест (на самом деле – более 15 миллионов). Похоже, Байден утратил ход мысли, отвечая на вопрос о государственном долге. Он назвал "миллиардеров" "триллионерами", а затем поправил себя. Байден также провалил тему снижения цен на инсулин, которую он помогал отстаивать, сказав про 35 долларов, хотя он имел в виду 15 долларов. Допускал Байден и другие, менее принципиальные, ошибки.

Трамп заявил, что американская экономика была готова начать выплачивать свой госдолг еще до пандемии. Это неправда. Кроме того, Трамп позволил себе бездоказательное утверждение о том, что якобы "миллионы" иммигрантов, были впущены в США из тюрем и психиатрических лечебниц.

Reuters пишет о дебатах: "Два человека, которые не скрывают своего презрения друг к другу". Многие комментаторы отмечают, что оба участника дебатов часто и явно пользовались таким приемом как преувеличение. Многих смутило то, что Трамп не раскаялся в своей причастности к беспорядках 6 января 2021 года. Но чаще всего в комментариях звучит обеспокоенность по поводу явной неспособности Байдена связно закончить свою мысль.