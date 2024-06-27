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Мир

СМИ: МУС отложит обсуждение ордеров на арест лидеров Израиля

время публикации: 27 июня 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 19:56
СМИ: МУС отложит обсуждение ордеров на арест лидеров Израиля
AP Photo/Peter Dejong

В четверг, 27 июня, новостная служба телеканала "Кешет-12" сообщила, что Международный уголовный суд выразил готовность обсудить позицию Великобритании, которая утверждает, что суд не обладает полномочиями в отношении граждан Израиля.

Трое судей МУС дали Великобритании время до 12 июля, чтобы аргументировать свою позицию. До этой же даты разрешается другим странам присоединиться к Лондону.

Таким образом, суд изъявил готовность обсудить вопросы, связанные с его полномочиями. Это обсуждение должно состояться до заседания, посвященное ордерам на арест министра обороны Израиля Йоава Галанта и премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Ожидается, что это заседание состоится не раньше конца лета.

Мир
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