Опрос: большинство американцев хотели бы видеть на месте Трампа и Байдена других кандидатов

27 июня на телеканале CNN в Атланте пройдут первые в этой избирательной компании президентские дебаты между нынешним главой государства Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, ведущим борьбу за возвращение в Белый дом.

Дебаты продлятся полтора часа. Их участникам запрещено использовать подготовленные записки. Во время рекламных пауз им запрещено совещаться с помощниками. Когда будет говорить один, микрофон второго будет отключен.

Опрос общественного мнения, проведенный накануне дебатов газетой New York Times и Siena College, свидетельствуют, что большинство американских избирателей выступает против обоих кандидатов в президенты США,

61% опрошенных хотели бы, чтобы другой кандидат, а не Байден, представлял бы Демократическую партию. 54% не хотят видеть кандидатом от республиканцев Дональда Трампа.