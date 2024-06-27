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Опрос: большинство американцев хотели бы видеть на месте Трампа и Байдена других кандидатов

время публикации: 27 июня 2024 г., 10:42 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 10:53
Опрос: большинство американцев хотели бы видеть на месте Трампа и Байдена других кандидатов
AP Photo/Jeff Chiu, File

27 июня на телеканале CNN в Атланте пройдут первые в этой избирательной компании президентские дебаты между нынешним главой государства Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, ведущим борьбу за возвращение в Белый дом.

Дебаты продлятся полтора часа. Их участникам запрещено использовать подготовленные записки. Во время рекламных пауз им запрещено совещаться с помощниками. Когда будет говорить один, микрофон второго будет отключен.

Опрос общественного мнения, проведенный накануне дебатов газетой New York Times и Siena College, свидетельствуют, что большинство американских избирателей выступает против обоих кандидатов в президенты США,

61% опрошенных хотели бы, чтобы другой кандидат, а не Байден, представлял бы Демократическую партию. 54% не хотят видеть кандидатом от республиканцев Дональда Трампа.

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