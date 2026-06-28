Польский маршрут 666 в Hell совершил свой первый рейс

В Польше спустя два года вновь начал курсировать легендарный автобусный маршрут №666, следующий в курортный город Хель на побережье Балтийского моря. Первый рейс состоялся 28 июня и привлек большое внимание туристов и любителей необычных путешествий, сообщает EuroNews.

Маршрут получил широкую известность еще в 2006 году благодаря необычному сочетанию: автобус с номером 666, который в христианской традиции считается "числом дьявола", едет в город Хель (Hel). По-английски название города совпадает со словом hell ("ад"), поэтому поездку часто в шутку называли "дорогой в ад" (Highway to Hell). Из-за этого маршрут стал настоящей интернет-сенсацией: пассажиры фотографировались с автобусом, публиковали снимки в соцсетях и специально приезжали, чтобы прокатиться на нем.

Однако в 2023 году местный перевозчик PKS Gdynia отказался от номера 666 после многолетних обращений религиозных организаций, считавших его пропагандой сатанинской символики. Маршрут переименовали в №669, что вызвало разочарование у многих туристов, ведь именно необычный номер сделал его всемирно известным.

Теперь международный перевозчик FlixBus решил вернуть культовый номер. Компания не скрывает, что сделала это намеренно: необычное обозначение должно привлечь внимание к новому сезонному маршруту и повысить интерес к поездкам на Балтийское побережье. При этом в FlixBus подчеркивают, что маршрут создан прежде всего для удобства пассажиров, поскольку летом спрос на поездки на Хельский полуостров традиционно очень высок.

Автобус отправляется из Кракова, делает остановку в Варшаве и проходит через несколько популярных курортов Хельского полуострова, включая Владиславово, Халупы, Кузницу, Ястарню и Юрату. Конечной точкой является город Хель. Поездка занимает более 13 часов, а маршрут будет работать ежедневно в течение всего летнего туристического сезона.

Первый рейс показал, что интерес к маршруту не угас. Многие пассажиры признались журналистам, что купили билет именно ради возможности проехать на автобусе №666 до Хеля. Одни с удовольствием шутили о "дороге в ад", другие, наоборот, говорили, что из суеверия никогда не сели бы в автобус с таким номером. Благодаря этому маршрут вновь стал одной из самых необычных туристических достопримечательностей Польши.