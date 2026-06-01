В Польше возродили автобус №666, известный как "Дорога в Хель"

Автобусная компания FlixBus объявила о запуске маршрута №666 до польского курорта Хель, вновь вызвав споры вокруг так называемой "дороги в ад", сообщает BBC. Ранее этот номер использовала местная компания PKS Gdynia, однако в 2023 году маршрут переименовали в 669 после жалоб религиозных организаций, считавших число 666 "сатанинским".

Новый маршрут FlixBus продолжительностью около 13 часов соединит Краков с Хелем и пройдет через несколько крупных городов Польши, включая Варшаву. Представитель компании Александр Каленик пояснил, что номер 666 выбрали специально как яркий маркетинговый ход, который должен привлечь внимание туристов к популярному направлению.

Ранее в PKS Gdynia рассказывали, что руководство компании годами получало письма и обращения с просьбами изменить номер линии. Некоторые религиозные активисты даже обвиняли перевозчика в "пропаганде сатанизма".

Число 666 известно как "число зверя" из Библии, а название польского курорта Хель созвучно английскому слову hell ("ад"), что и стало причиной многочисленных шуток и споров. Хель находится на конце 35-километрового Хельского полуострова на севере Польши. Курорт известен своими песчаными пляжами, исторической архитектурой и центром по спасению тюленей.