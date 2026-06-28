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Мир

Зеленский сообщил об ударах по двум российским НПЗ

Украина
Война в России
Владимир Зеленский
время публикации: 28 июня 2026 г., 10:52 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 10:59
Зеленский сообщил об ударах по двум российским НПЗ
Фото из фоициального аккаунта президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 28 июня ВСУ нанесли удар по двум российским нефтеперерабатывающим заводам. Один расположен в Краснодарском крае, в 300 километрах от границы, второй – в Ярославской области, в 700 км от Украины.

"Мы продолжаем наши операции, ослабляющие возможности России вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция – это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру", – отметил он.

Воздушные удары были нанесены также по оккупированному Крыму, в частности – по Севастополю и Симферополю. В результате атаки возник пожар на Сакской ТЭЦ. Горят резервуары с топливом.

Мир
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