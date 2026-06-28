Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1586-й день войны

Минобороны РФ 27 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнее Песчаное, Лужки и Петрушевка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Москалевка, Землянки, Рубежное, Старица и Сосновый Бор Харьковской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Крестище, Щурово, Райгородок, Маяки Донецкой Народной Республики, Лозовое, Гусинка, Подлиман, Смородьковка и Моначиновка Харьковской области. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении, уничтожая формирования ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями. Потери противника составили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего за сутки в полосе ответственности группировки войск "Запад" противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новониколаевка, Никаноровка, Николайполе, Ореховатка, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 26 зданий. Уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США, 20 пикапов, два квадроцикла, 31 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления бесплотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов" и шести бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородное, Чугуево, Ивановка, Межевая Днепропетровской области, Ленина, Кучеров Яр, Доброполье, Грузское, Сергеевка, Матяшево и Светлое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобоково, Романки, Широкое, Великомихайловка Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкое Запорожской области. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 40 военнослужащих противника, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены на аэродроме два МиГ-29 воздушных сил Украины, нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, складу комплектующих узлов и агрегатов к ним, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 590 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 170750 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 29945 танков и других боевых бронированных машин, 1749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35545 орудий полевой артиллерии и минометов, 65085 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.