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Новое правительство Словении отменило все антиизраильские меры

Словения
время публикации: 11 июня 2026 г., 20:27 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 20:32
Новое правительство Словении отменило все антиизраильские меры
AP Photo/Igor Kupljenik

Пришедшее к власти на прошлой неделе новое правительство Словении во главе с Янезом Яншей отменило пакет антиизраильских мер, принятых предыдущим правительством Роберта Голоба.

В частности, было отменено объявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира персонами нон-грата.

Также отменено эмбарго на поставку Израилю вооружений и товаров двойного назначения и запрет на импорт продукции из Иудеи и Самарии.

Напомним, что ранее сообщалось об урегулировании кризиса по поводу посадки самолетов израильских авиакомпаний в аэропорту Любляны.

Правительство во главе с лидером левой партии "Движение Свобода" Робертом Голобом было одним из наиболее антиизраильских в Европейском союзе. В 2024 году оно государство Палестина, активно продвигало антиизраильские санкции и ввело полное эмбарго на торговлю оружием с Израилем. Словенский общественный вещатель RTV стал первым в Европе, потребовавшим отстранения Израиля от «Евровидения-2025», а в 2026 году вовсе бойкотировал конкурс, сославшись на продолжающуюся войну в Газе.

Янша в ходе предвыборной кампании заявлял, что в случае возвращения к власти перенесет посольство Словении из Тель-Авива в Иерусалим и отзовет признание Палестины.

Вместе с тем, следует отметить, что правительство Янши будет правительством меньшинства, опирающимся на внешнюю поддержку пяти депутатов от антиэлитарной пророссийской партии "Решница", созданной в 2021 году противниками государственных мер по ограничению распространения ковида.

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