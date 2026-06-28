В Венесуэле из-под руин извлечены живыми два мальчика

Два 11-летних мальчика, оказавшиеся под завалами в результате смертоносного землетрясения в Венесуэле, были подняты спасателями на поверхность на двух разных объектах с интервалом в несколько часов. Об этом сообщает BBC.

Местное телевидение показало запись, на которой одного из мальчиков под аплодисменты спасателей извлекают из-под разрушенного здания. Через несколько часов исполняющая обязанности президента Дэлси Родригес рассказала еще об одном спасенном.

С момента землетрясения прошло уже более 85 часов, и спасатели ведут гонку со временем. Официально сообщается о 1430 погибших, однако специалисты предупреждают, что число жертв может составить десятки тысяч человек.