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Мир

В Венесуэле из-под руин извлечены живыми два мальчика

Землетрясения
Венесуэла
время публикации: 28 июня 2026 г., 19:25 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 19:29
В Венесуэле из-под руин извлечены живыми два мальчика
AP Photo/Matias Delacroix

Два 11-летних мальчика, оказавшиеся под завалами в результате смертоносного землетрясения в Венесуэле, были подняты спасателями на поверхность на двух разных объектах с интервалом в несколько часов. Об этом сообщает BBC.

Местное телевидение показало запись, на которой одного из мальчиков под аплодисменты спасателей извлекают из-под разрушенного здания. Через несколько часов исполняющая обязанности президента Дэлси Родригес рассказала еще об одном спасенном.

С момента землетрясения прошло уже более 85 часов, и спасатели ведут гонку со временем. Официально сообщается о 1430 погибших, однако специалисты предупреждают, что число жертв может составить десятки тысяч человек.

Мир
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