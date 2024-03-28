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Власти Франции подадут в суд на девочку, ложно обвинившую директора школы в избиении из-за хиджаба

время публикации: 28 марта 2024 г., 14:14 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 14:28
Власти Франции подадут в суд на девочку, ложно обвинившую директора школы в избиении из-за хиджаба
AP Photo/Virginia Mayo

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что государство подаст в суд на школьницу, заявившую, что директор школы, потребовавший от нее снять хиджаб, ударил ее во время спора. Утверждение оказалось ложным.

"Республика будет защищать общественных служащих, находящихся на передовой борьбы за светский характер государства, сопротивляясь попыткам исламистов проникнуть в нашу систему образования", – заявил глава правительства.

Инцидент произошел 28 февраля в лицее имени Мориса Равеля в 20-м округе Парижа. Французские законы запрещают ношение в школах религиозных головных уборов. Директор потребовал у трех учениц снять хиджаб. Две согласились, одна вступила с ним в спор.

После того, как школьница выступила с обвинениями в адрес директора, он начал получать угрозы убить его. Не выдержав давления, несколько дней назад педагог подал в отставку. "Я забочусь как о своей безопасности, так и о безопасности школы", – написал он коллегам.

Отметим, что в последние годы радикальные исламисты убили двух учителей: в 2020 году на парижской улице был обезглавлен Самюэль Пати, а осенью 2023 года был убит Доминик Бернар.

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