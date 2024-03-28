Представитель Совбеза США о заявлении Путина: "Лучшие продавцы навоза обычно носят во рту образцы"
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби не стал придерживаться дипломатичных выражений, комментируя заявления президента России Владимира Путина о причастности Украины к теракту в концертном зале "Крокус Сити".
Представитель американской администрации назвал такие утверждения ерундой и пропагандой. "Абсолютно ясно, что ответственность за чудовищный теракт, унесший жизни более чем 140 человек, несет "Исламское государство".
Он напомнил, что накануне атаки американская сторона предупредила официальную Москву о вероятном теракте. Об этом ранее заявляли как США, так и Россия.
"Мой дядя, у которого была ферма во Флориде, говорил, что лучшие продавцы навоза обычно носят во рту образцы. Российские официальные лица производят впечатление хороших продавцов навоза", – цитирует Кирби издание The Hill.