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Мир

Представитель Совбеза США о заявлении Путина: "Лучшие продавцы навоза обычно носят во рту образцы"

время публикации: 28 марта 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 19:03
Представитель Совбеза США о заявлении Путина: "Лучшие продавцы навоза обычно носят во рту образцы"
AP Photo/Andrew Harnik

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби не стал придерживаться дипломатичных выражений, комментируя заявления президента России Владимира Путина о причастности Украины к теракту в концертном зале "Крокус Сити".

Представитель американской администрации назвал такие утверждения ерундой и пропагандой. "Абсолютно ясно, что ответственность за чудовищный теракт, унесший жизни более чем 140 человек, несет "Исламское государство".

Он напомнил, что накануне атаки американская сторона предупредила официальную Москву о вероятном теракте. Об этом ранее заявляли как США, так и Россия.

"Мой дядя, у которого была ферма во Флориде, говорил, что лучшие продавцы навоза обычно носят во рту образцы. Российские официальные лица производят впечатление хороших продавцов навоза", – цитирует Кирби издание The Hill.

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