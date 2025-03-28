Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Гренландию

В пятницу, 28 марта, вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша прибыли с визитом на американскую военную базу в Гренландии, сообщает ВВС.

Сначала поездка планировалась как частный визит второй леди США и культурный тур. Вместе с сыном они должны были посетить гонку на собачьих упряжках и другие мероприятия. Но потом к жене решил присоединиться сам Джей Ди Вэнс.

После изменения состава делегации программу визита сократили только до посещения базы. В Копенгагене это изменение в формате визита рассматривают, как очередной виток давления Вашингтона. Поездка американской делегации проходит на фоне значительного ухудшения отношений между США и Данией из-за острова, который исторически принадлежит датской короне.

Власти Гренландии тоже называют это визит "некомфортным", усматривая в нем попытку вмешаться во внутреннюю политику острова. Исполняющий обязанности премьер-министра Гренландии Муте Б. Эгеде заявил, что это "провокация" и "демонстрация силы", и попросил международное сообщество активизироваться.

Простые гренландцы также выразили свое недовольство, пообещав, что американская делегация не получит теплого приема.