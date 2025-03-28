Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1129-й день войны

Министерство обороны РФ 28 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом "разгроме" украинских сил.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 22 по 28 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований. В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобожден населенный пункт Гоголевка. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2190 военнослужащих, шесть танков, 43 боевые бронированные машины и 103 автомобиля. Уничтожены 45 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1640 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 26 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2035-ти военнослужащих, четыре танка, 22 боевые бронированные машины, в том числе три бронетранспортера М113 и боевую машину пехоты "Bradley" производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, пять станций радиоэлектронной борьбы, 10 полевых складов боеприпасов и два склада горючего. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех штурмовых, егерской бригад, бригады беспилотных систем, центра сил специальных операций "Восток" ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3355-ти военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортера VAB производства Франции. Уничтожены 54 автомобиля и 21 артиллерийское орудие, в том числе три западного производства. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и националистического батальона "Айдар". Противник потерял свыше 1015-ти военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть западного производства. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ. ВСУ потеряли свыше 545-ти военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 48879 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22554 танка и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23051 орудие полевой артиллерии и минометов, 33475 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 98000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).