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Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 89 из 163 российских беспилотников. В результате атаки есть жертвы

время публикации: 28 марта 2025 г., 10:30 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 10:37
Генштаб ВСУ: сбиты 89 из 163 российских беспилотников. В результате атаки есть жертвы
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 28 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 163 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 89 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 51 "шахед" был локационно потерян в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

По данным украинских властей, один человек погиб, еще один пострадал в Херсоне; еще пять человек пострадали в Херсонской области за пределами Херсона; в Днепре пострадали три человека; в Харькове пострадали 11 человек.

Мир
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