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Мир

Трамп: "Либо мы поговорим об этом, либо с Ираном произойдут очень плохие вещи"

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 28 марта 2025 г., 21:14 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 21:31
Трамп: "Либо мы поговорим об этом, либо с Ираном произойдут очень плохие вещи"
AP Photo/J. Scott Applewhite

Президент США Дональд Трамп, говоря о ядерной программе Ирана, заявил: "Я отправил им письмо и сообщил, что им придется принять то или иное решение. Либо мы сядем и поговорим об этом, либо с Ираном произойдут очень плохие вещи, а я не хочу, чтобы это произошло". Он добавил, что "предпочел бы, чтобы мы пришли к взаимопониманию с Ираном".

Как стало ранее известно телеканалу CNN, президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил крайние сроки для заключения нового соглашения по ядерной программе. По словам источника телеканала, знакомого с содержанием послания, Трамп отпустил Ирану на переговоры два месяца.

По данным CNN, письмо было передано через президента Объединенных Арабских Эмиратов Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна во время визита спецпосланника Трампа Стива Виткоффа в Абу-Даби на прошлой неделе.

"Президент Трамп дал понять аятолле Хаменеи, что он хотел бы решить проблему дипломатическим путем, и как можно скорее, а если это невозможно, будут найдены другие способы", – сказал представитель СНБ Брайан Хью в интервью CNN.

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Трамп установил для Ирана "крайний срок" для заключения нового ядерного соглашения