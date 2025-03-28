Минобороны РФ объявило о перехвате 78 украинских БПЛА

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 28 марта над российской территорией было перехвачено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Перехваты осуществлялись над территорией Воронежской, Саратовской, Курской, Белгородской, Липецкой, Ростовской и Тамбовской областей.

В аэропорту Саратова вводились ограничения на полеты.

Сведений о причиненном ущербе российская сторона не публикует.