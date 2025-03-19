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Ближний Восток

Трамп установил для Ирана "крайний срок" для заключения нового ядерного соглашения

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 19 марта 2025 г., 23:40 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 23:44
Трамп установил для Ирана "крайний срок" для заключения нового ядерного соглашения
AP Photo/Ben Curtis - Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Как стало известно телеканалу CNN, президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил крайние сроки для заключения нового соглашения по ядерной программе. По словам источника телеканала, знакомого с содержанием послания, Трамп отпустил Ирану на переговоры два месяца.

По данным CNN, письмо было передано через президента Объединенных Арабских Эмиратов Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна во время визита спецпосланника Трампа Стива Виткоффа в Абу-Даби на прошлой неделе.

"Президент Трамп дал понять аятолле Хаменеи, что он хотел бы решить проблему дипломатическим путем, и как можно скорее, а если это невозможно, будут найдены другие способы", – сказал представитель СНБ Брайан Хью в интервью CNN.

О том, что Трамп дал Хаменеи два месяца на переговоры, также написал Барак Равил в издании Axios.

Отметим, что 11 марта на встрече с предпринимателями президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил тон Вашингтона в отношениях с Тегераном. Он заявил, что "Тегеран – не Киев и его не принудить угрозами к переговорам".

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