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Протесты против закона об иноагентах в Грузии, полиция избила лидера оппозиции

время публикации: 01 мая 2024 г., 10:01 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 10:48
Протесты против закона об иноагентах в Грузии, полиция избила лидера оппозиции
AP Photo/Zurab Tsertsvadze

В ночь на 1 мая полиция предприняла попытку разогнать в Тбилиси массовую манифестацию противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция сравнивает с российским законом об иностранных агентах.

Манифестанты возвели вокруг парламента баррикады. Противостояние между полицией и участниками демонстрации продолжалось несколько часов. Полицейские действовали жестко, применяли водометы и слезоточивый газ. К утру они ретировались с проспекта Руставели.

Среди избитых полицией были и оппозиционные политики – глава крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и лидер политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили. Задержаны более 60 оппозиционеров.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" похож на российский закон об иноагентах. Он требует от организаций, получающих более 20% финансирования из-за границы, регистрироваться в органах власти как организации, представляющие интересы иностранной державы. За несоблюдение будет полагаться штраф в размере 25000 лари – 9400 долларов.

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