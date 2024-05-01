Протесты против закона об иноагентах в Грузии, полиция избила лидера оппозиции

В ночь на 1 мая полиция предприняла попытку разогнать в Тбилиси массовую манифестацию противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция сравнивает с российским законом об иностранных агентах.

Манифестанты возвели вокруг парламента баррикады. Противостояние между полицией и участниками демонстрации продолжалось несколько часов. Полицейские действовали жестко, применяли водометы и слезоточивый газ. К утру они ретировались с проспекта Руставели.

Среди избитых полицией были и оппозиционные политики – глава крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и лидер политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили. Задержаны более 60 оппозиционеров.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" похож на российский закон об иноагентах. Он требует от организаций, получающих более 20% финансирования из-за границы, регистрироваться в органах власти как организации, представляющие интересы иностранной державы. За несоблюдение будет полагаться штраф в размере 25000 лари – 9400 долларов.