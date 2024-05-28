ЕС впервые обсудил возможность введения санкций против Израиля

На встрече, прошедшей в Брюсселе 27 мая, министры иностранных дел государств Евросоюза впервые провели серьезное обсуждение возможности введения санкций против Израиля. Об этом рассказал один из участников встречи – глава внешнеполитического ведомства Ирланадии Михол Мартин.

По его словам, санкции могут быть введены, если правительство Израиля откажется выполнять решение Международного суда справедливости, потребовавшего вывести израильские войска из Рафиаха и обеспечить условия для возобновления работы КПП "Рафиах".

"Существует четкий консенсус касательно необходимости поддержания международных гуманитарных и юридических институций, таких как Международный суд справедливости и Международный уголовный суд", – заявил ирландский министр.

Напомним, что 24 мая состоялось заседание Международного суда в Гааге, в ходе которого он огласил свое решение по иску ЮАР о судебном запрете на продолжение войны в Газе. Как и ожидалось, суд потребовал прекращения военной операции в Рафиахе.

Также суд потребовал, чтобы Израиль немедленно открыл КПП "Рафиах" и обеспечил доступ в Газу представителям любого следственного органа, выбранного для этого Организацией Объединенных Наций. В течение одного месяца Израиль обязан отчитаться о принятых им мерах. За принятие решения было отдано 13 голосов, против проголосовали представители Израиля и Уганды.

Ливанский судья Наваф Салам объявил, что новый иск Южной Африки о прекращении войны, по сути является продолжением иска, поданного ею в декабре и содержащего обвинения Израиля в геноциде в секторе Газы. В феврале ЮАР вновь обратилась в суд из-за "ситуации в Рафиахе", попросив суд пересмотреть и изменить решение, вынесенное в январе этого года.

В документах, опубликованных Международным судом ранее, сказано, что Южная Африка обвиняет Израиль в "непоправимом ущербе", нанесенном вводом войск в Рафиах. В иске указано, что Израиль взял под свой контроль пограничный переезд в Рафиахе и контролирует КПП "Керем Шалом", что ставит под угрозу поток гуманитарной помощи в сектор Газы и возможность функционирования больниц.

Израиль категорически отвергает эти обвинения, подчеркнув, что никаких ограничений на объем поступающей в сектор Газы гуманитарной помощи не вводилось, а операция в Рафиахе проводится с ювелирной точностью и нацелена только на боевиков ХАМАСа.