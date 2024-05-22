Ирландия, Норвегия и Испания заявили о признании государства Палестина

Сразу три государства Евросоюза заявили 22 мая о признании независимости государства Палестина. Ирландия и Испания последовали примеру Норвегии. Речь идет о совместном шаге, согласованном с руководством ЕС. Решение вступит в силу через несколько дней.

"Через три десятилетия после начала Норвежского процесса мы находимся даже дальше от справедливого и всеобъемлющего мира. Решение о признании Палестины – правильное решение, невозможно ждать бесконечно", – заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

"Палестинцы в Газе находятся в ужасающем положении. Прямо на наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа, которую мы и представить себе не могли", – сказал он, добавив, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН 143 государства высказались за независимость Палестины.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что у признания Палестины есть три мотива: мир, справедливость и последовательность. Он также призвал Израиль и палестинцев сесть за стол переговоров и положить конец конфликту.

"Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу бомбит больницы и школы, морит женщин и детей голодом и холодом. Наш шаг не направлен против Израиля или евреев, он не означает поддержки ХАМАСа. Он означает поддержку мира и сосуществования", – сказал политик.

Утром 22 мая и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил, что эта страна признает Палестину в качестве независимого государства. По его словам, в разгар смертоносной войны признание Палестины необходимо для поддержки умеренных сил. Оно доказывает, что нет альтернативы принципу двух государств.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац расценил подобное признание как попытку подорвать израильский суверенитет и нанести удар по безопасности еврейского государства. "Тем самым Ирландия и Норвегия провозглашают: террор себя оправдывает", – заявил он.

"После резни 7 октября, ставшей самым массовым убийством евреев после Холокоста, после чудовищных сексуализированных преступлений террористов на глазах у всего мира, эти страны решили дать ХАМАСу и Ирану приз – признать палестинское государство", – отметил Кац.

Террористическая организация ХАМАС приветствовала решение Норвегии, Ирландии и Испании признать палестинское государство. "Мы видим в этом первый и очень важный шаг на пути признания наших прав на нашу территорию", – говорится в официальном сообщении ХАМАСа.

Отметим, что Швеция признала палестинское государство в 2014 году, а Исландия – в 2011. Государства Восточной Европы, такие как Польша, Румыния, Венгрия, Болгария, Чехия и Словакия сделали это еще в 1988 году, когда они были частью коммунистического блока. Никакого реального влияния на ситуацию этот декларативный жест не оказал.