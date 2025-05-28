Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1190-й день войны

Минобороны РФ 28 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Эсхар, Волчанск, Волчанские Хутора и Крейдянка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречанское, Купянск, Новоосиново, Песчаное Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Миньковка, Бересток, Васюковка, Северск, Славянск, Серебрянка, Шевченко, Константиновка, Александро-Шультино, Дружковка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Владимировка, Русин Яр, Гродовка, Яблоновка, Димитров, Новоторецкое, Ульяновка, Петровское, Новосергеевка, Красноармейск и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 440 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины "Козак" и семь автомобилей. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Новополь Донецкой Народной Республики, Гавриловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Червоная Криница Запорожской области и Николаевка, Антоновка, Осокоровка Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ударные беспилотные летательные аппараты, месту стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевым площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, а также 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 296 вне зоны проведения специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 60195 беспилотных летательных аппаратов, 607 зенитных ракетных комплексов, 23618 танков и других боевых бронированных машин, 1565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25361 орудие полевой артиллерии и минометов, 36091 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 109600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).