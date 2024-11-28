Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1009-й день войны

Министерство обороны РФ 28 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1009-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли новые рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 116-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Двуречное, Загрызово Харьковской области, Кировск, Ивановка и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп. Противник потерял до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 330 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожены два склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии, а также штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Гродовка, Красное, Петровка, Николаевка, Новоэкономическое и Лысовка Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 415 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм пушку "Рапира". Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 23-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив и Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 145 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета "Нептун" и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36882 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19520 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18647 орудий полевой артиллерии и минометов, 28783 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 79800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).