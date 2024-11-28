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Мир

Чат-бот "бабушка" будет отвечать на звонки мошенников и тратить их время

ИИ
Технологии
Мошенничество
время публикации: 28 ноября 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 12:52

Британская телекоммуникационная компания представила модель искусственного интеллекта в виде "бабушки", которая будет отвлекать мошенников, беседуя с ними по телефону как можно дольше.

Компания Virgin Media O2 заявила, что создала модель на основе искусственного интеллекта, которая будет вместо клиентов реагировать на звонки мошенников. Чат-бот бабушка по имени Дейзи будет делиться с мошенниками запутанными историями о своей семье, обсуждать вязание и предоставлять фальшивые данные о своих банковских реквизитах. Главная задача ИИ – вести бессмысленные разговоры, максимально затягивая время общения с мошенниками, чтобы отвлечь их от людей.

Компания сообщила, что искусственный интеллект был натренирован с использованием реальных материалов, связанных с мошенничеством, чтобы он стал практически неотличим от настоящего человека и мог сам запутать мошенников, заставив их думать, что они нашли идеальную жертву.

"Новый член нашей команды по предотвращению мошенничества, Дейзи, меняет правила игры с мошенниками, перехитрив и обыграв их в их же жестокой игре, просто не давая им расслабиться", – сказал Мюррей Маккензи, директор по борьбе с мошенничеством в Virgin Media O2.

Мир
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