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Мир

"Аналогов нет": Путин заявил о начале серийного производства ракет "Орешник"

Война в Украине
Война в России
Владимир Путин
время публикации: 28 ноября 2024 г., 16:49 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 16:52
"Аналогов нет": Путин заявил о начале серийного производства ракет "Орешник"
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Президент России Владимир Путин, выступая в Астане на саммите ОДКБ, заявил о начале серийного производства баллистической ракеты "Орешник", которая была задействована для удара по оборонному предприятию в украинском Днепре.

По его словам, ракета не имеет аналогов в мире, а удар по Украине стал испытаниями в боевых условиях в ответ на запуск западных ракет ATACMS и Storm Shadow по российской территории. При этом ущерб от применения ВСУ этих ракет Путин назвал минимальным.

Глава государства заявил, что при массированном ударе мощь "Орешника" будет сравнима с мощью ядерного оружия. Возможными целями Путин назвал военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.

Мир
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