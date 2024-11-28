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Мир

Представители стран Балтии избраны министрами иностранных дел и обороны Евросоюза

Война в Украине
NATO
время публикации: 28 ноября 2024 г., 16:16 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 16:24
Представители стран Балтии избраны министрами иностранных дел и обороны Евросоюза
AP Photo/Yves Logghe

Европейский совет утвердил новый состав Еврокомиссии – исполнительного органа ЕС. В состав европейского правительства входит 27 человек, которым предстоит исполнять свои обязанности с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2029 года.

Пост председателя Еврокомиссии второй срок будет занимать представительница Германии Урсула фон дер Ляйен. Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности станет бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Впервые в истории в ЕС создан пост министра обороны – ранее этот пост не вводился, чтобы не дублировать структуру NATO. Первым Верховным представителем по вопросам обороны и космоса станет бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

По его мнению, в ближайшие несколько лет Россия может напасть на ЕС, и европейским странам необходимо быть к этому готовым. В первую очередь речь идет об увеличении производства боеприпасов и создании системы, которая позволит передавать их из страны в страну в случае необходимости.

Мир
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