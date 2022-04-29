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NEWSru.co.il :: В мире29 апреля 2022 г., 15:36

В результате обстрела в Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины по тяжелой атлетике

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В результате обстрела в Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины по тяжелой атлетике

В результате обстрела, осуществленного российскими военными, в Мариуполе погибли 14-летняя чемпионка Украины по тяжелой атлетике Алина Перегудова и ее мать.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Управление физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации также выразило соболезнования близким юной спортсменки.


"Воспитанница областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и студент Донецкого областного специального колледжа спортивного профиля имени С. Бубки, Алина в свои 14 лет вошла в состав игроков-кандидатов сборной Украины. В прошлом году на Национальном чемпионате среди девушек U17 она завоевала золотые награды и стремилась побеждать в соревнованиях и далее... Вместе с Алиной российские солдаты убили ее маму в Мариуполе... Сложно подобрать слова, чтобы передать глубокие соболезнования всем, кто знал погибших", - говорится в сообщении.

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Источник: в результате ночных авианалетов на "Азовсталь" есть погибшие и раненые

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